«Фрёлунда» заключила с тренером 5-летний контракт. Он может провести в клубе 12 лет подряд

«Фрёлунда» заключила с главным тренером Роджером Рённбергом пятилетний контракт, сообщается на официальном сайте шведского клуба.

Рённберг возглавил «Фрёлунду» перед началом сезона-2013/2014. Таким образом, 48-летний специалист может отработать в клубе 12 сезонов подряд, если доработает новый контракт до конца. Под руководством Рённберга «Фрёлунда» дважды становилась чемпионом Швеции и ещё четырежды выигрывала Лигу чемпионов.

В 2012 году Роджер привёл молодёжную сборную Швеции к победе на чемпионате мира. В финале МЧМ «Тре крунур» сломили сопротивление сборной России (1:0 ОТ). Автором единственного гола стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Год спустя сборная Швеции под руководством Рённберга проиграла в финале молодёжного чемпионата мира.