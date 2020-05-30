Тренер вратарей «Питтсбурга» — о карантине: появилась уникальная возможность расти
Тренер по развитию вратарей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Энди Чиодо рассказал, как выглядит его работа во время карантина из-за коронавируса.
«В последние два месяца появилась уникальная возможность расти и развиваться по многим направлениям, связываясь с разными хоккеистами, вратарями, тренерами, устраивая обсуждения по конкретным вопросам и темам. Мы учимся, становимся лучше, и от этого сразу же выигрывают те, кто работает с нами. Самообразование — великая штука. А потом мы делимся знаниями со спортсменами. В этом суть, и это доставляет огромное удовольствие», — приводит слова Чиодо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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- 30 мая 2020
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