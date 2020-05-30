Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер вратарей «Питтсбурга» — о карантине: появилась уникальная возможность расти

Тренер вратарей «Питтсбурга» — о карантине: появилась уникальная возможность расти
Хоккей / НХЛ 0

Тренер по развитию вратарей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Энди Чиодо рассказал, как выглядит его работа во время карантина из-за коронавируса.

«В последние два месяца появилась уникальная возможность расти и развиваться по многим направлениям, связываясь с разными хоккеистами, вратарями, тренерами, устраивая обсуждения по конкретным вопросам и темам. Мы учимся, становимся лучше, и от этого сразу же выигрывают те, кто работает с нами. Самообразование — великая штука. А потом мы делимся знаниями со спортсменами. В этом суть, и это доставляет огромное удовольствие», — приводит слова Чиодо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020