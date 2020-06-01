Ш. Торнтон — о карантине: сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом в НХЛ

Старший вице-президент «Флориды Пантерз», экс-игрок НХЛ Шон Торнтон рассказал, почему решил проводить видео-тренировки для хоккеистов и болельщиков.



«Я сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом, который случился, когда я играл. Тогда никто не знал, когда мы снова выйдем на лёд, и надо было каждый день заставлять себя тренироваться. Это даёт результат. Когда жизнь возвращается в привычное русло, получают преимущество те, кто тренировался, готовился. А ещё такие занятия, даже совсем короткие, дают ощущение победы над собой. И время бежит быстрее», — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.



Напомним, сезон НХЛ временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба.