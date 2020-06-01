Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ш. Торнтон — о карантине: сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом в НХЛ

Ш. Торнтон — о карантине: сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Старший вице-президент «Флориды Пантерз», экс-игрок НХЛ Шон Торнтон рассказал, почему решил проводить видео-тренировки для хоккеистов и болельщиков.

«Я сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом, который случился, когда я играл. Тогда никто не знал, когда мы снова выйдем на лёд, и надо было каждый день заставлять себя тренироваться. Это даёт результат. Когда жизнь возвращается в привычное русло, получают преимущество те, кто тренировался, готовился. А ещё такие занятия, даже совсем короткие, дают ощущение победы над собой. И время бежит быстрее», — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, сезон НХЛ временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020