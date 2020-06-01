Ш. Торнтон — о карантине: сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом в НХЛ
Старший вице-президент «Флориды Пантерз», экс-игрок НХЛ Шон Торнтон рассказал, почему решил проводить видео-тренировки для хоккеистов и болельщиков.
«Я сравниваю нынешнюю ситуацию с локаутом, который случился, когда я играл. Тогда никто не знал, когда мы снова выйдем на лёд, и надо было каждый день заставлять себя тренироваться. Это даёт результат. Когда жизнь возвращается в привычное русло, получают преимущество те, кто тренировался, готовился. А ещё такие занятия, даже совсем короткие, дают ощущение победы над собой. И время бежит быстрее», — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.
Напомним, сезон НХЛ временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба.
- 1 июня 2020
-
09:35
-
09:35
-
08:48
-
06:07
-
04:30
-
03:22
-
00:49
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47
-
18:03
-
17:51
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
Партнерский контент