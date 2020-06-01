Коди Кёрран подписал контракт с «Анахаймом» на два года

Канадский защитник Коди Кёрран продолжит карьеру в «Анахайм Дакс», сообщает Cap Friendly. Хоккеист подписал с клубом контракт на два сезона с зарплатой $ 1 млн в год.
В январе 30-летний защитник подписал контракт с «Авангардом» на следующий сезон, однако впоследствии Кёрран получил предложение от «Дакс» и принял решение продолжить карьеру в Америке.
В минувшем сезоне Кёрран провёл в чемпионате Швеции 48 матчей за «Лулео», в которых забросил 12 шайб и отдал 37 результативных передач.
«Анахайм» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Кингз» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», « Детройт Ред Уингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».
- 1 июня 2020
-
17:52
-
17:38
-
16:43
-
16:35
-
16:33
-
16:01
-
15:21
-
15:11
-
14:44
-
14:35
-
14:00
-
13:41
-
13:16
-
12:52
-
12:40
-
12:18
-
11:44
-
11:17
-
10:57
-
10:30
-
10:10
-
09:52
-
09:35
-
09:35
-
08:48
-
06:07
-
04:30
-
03:22
-
00:49
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23