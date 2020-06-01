Коди Кёрран подписал контракт с «Анахаймом» на два года

Канадский защитник Коди Кёрран продолжит карьеру в «Анахайм Дакс», сообщает Cap Friendly. Хоккеист подписал с клубом контракт на два сезона с зарплатой $ 1 млн в год.

В январе 30-летний защитник подписал контракт с «Авангардом» на следующий сезон, однако впоследствии Кёрран получил предложение от «Дакс» и принял решение продолжить карьеру в Америке.

В минувшем сезоне Кёрран провёл в чемпионате Швеции 48 матчей за «Лулео», в которых забросил 12 шайб и отдал 37 результативных передач.

«Анахайм» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Кингз» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», « Детройт Ред Уингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».