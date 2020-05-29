«Авангард» расторг контракт с защитником Кёрраном. Хоккеист выплатил компенсацию
Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Кёрраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба.
«Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение. Стороны поблагодарили друг друга за понимание и не исключают сотрудничества в будущем», — сказано в официальном сообщении.
В минувшем сезоне Кёрран провёл в чемпионате Швеции 48 матчей за «Лулео», в которых забросил 12 шайб и отдал 37 результативных передач.
Сообщалось, что в январе 30-летний защитник подписал контракт с «Авангардом» на следующий сезон, однако впоследствии Кёрран получил предложение от клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» и принял решение продолжить карьеру в Америке.
Expressen: 30-летний канадский защитник Кёрран перейдёт из «Регле» в «Авангард»
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