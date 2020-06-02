Агент Киселёв: Россия стала ограничивать отъезд своих игроков. А природа не терпит пустоты

Агент Святослав Киселёв рассказал о росте интереса к белорусским хоккеистам в Национальной хоккейной лиге.

«Есть целый ряд факторов, влияющих на это. В первую очередь, как было отмечено выше, определённая закрытость наших восточных соседей (России. — Прим. «Чемпионата»), политика которых направлена на то, чтобы ограничить отъезд своих игроков в Северную Америку. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, это факт. А природа не терпит пустоты.



Возникают свободные места, которые заполняют как раз в том числе белорусы. Что касается европейцев, то их представительство в юниорских лигах остаётся примерно на одном и том же уровне, но вот сокращение числа россиян очень чувствуется.



Однако, чтобы за океаном обратили внимание на белорусов, нужно демонстрировать их возможности на международном уровне. За чемпионатом Беларуси не очень следят, хотя программы развития молодёжи, которые ведёт ФХБ, работают, я считаю, достаточно успешно. Речь прежде всего об институте сборных U17 и U18», — цитирует Киселёва пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.