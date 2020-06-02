Якуб Коварж: «Эдмонтон» заинтересован в моих услугах. Но у меня ещё год контракта

Чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал, что может покинуть Континентальную хоккейную лигу по окончании сезона-2020/2021.



«Я пока не решил, что будет дальше. Не исключено, что следующий сезон будет для меня последним в России. Ко мне вновь проявляли интерес клубы НХЛ. Но я не могу покинуть команду, у меня ещё год контракта.



В этом году к моему агенту обращались два североамериканских клуба. «Эдмонтон» был заинтересован в моих услугах. Однако это были просто разговоры. Клубы знали, что у меня есть действующий контракт. В любом случае такой интерес приятен», — приводит слова голкипера Idnes.cz.



Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы со счётом 1-4 уступили «Сибири».