Якуб Коварж: «Эдмонтон» заинтересован в моих услугах. Но у меня ещё год контракта

Чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал, что может покинуть Континентальную хоккейную лигу по окончании сезона-2020/2021.
«Я пока не решил, что будет дальше. Не исключено, что следующий сезон будет для меня последним в России. Ко мне вновь проявляли интерес клубы НХЛ. Но я не могу покинуть команду, у меня ещё год контракта.
В этом году к моему агенту обращались два североамериканских клуба. «Эдмонтон» был заинтересован в моих услугах. Однако это были просто разговоры. Клубы знали, что у меня есть действующий контракт. В любом случае такой интерес приятен», — приводит слова голкипера Idnes.cz.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы со счётом 1-4 уступили «Сибири».
- 2 июня 2020
-
20:07
-
19:47
-
19:39
-
19:21
-
19:07
-
18:41
-
18:23
-
17:59
-
17:36
-
17:20
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:05
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:38
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:37
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:19
-
10:56
-
10:35
-
10:16
-
09:55