«Северсталь» подписала пробный контракт с Давидом Думбадзе
Хоккейный клуб «Северсталь» подписал пробный контракт с 24-летним нападающим Давидом Думбадзе, информирует официальный сайт команды из Череповца.
Давид родился и начал заниматься хоккеем в Пензе. На профессиональном и взрослом уровне дебютировал в системе клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель». Прошедший сезон провёл, защищая цвета родной команды. Принял участие в 60 матчах, набрав 37 (20+17) очков при показателе полезности «+7».
Напомним, «Северсталь» в прошедшем сезоне в плей-офф не попала. Из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.
- 2 июня 2020
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