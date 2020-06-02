«Северсталь» подписала пробный контракт с Давидом Думбадзе

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал пробный контракт с 24-летним нападающим Давидом Думбадзе, информирует официальный сайт команды из Череповца.



Давид родился и начал заниматься хоккеем в Пензе. На профессиональном и взрослом уровне дебютировал в системе клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель». Прошедший сезон провёл, защищая цвета родной команды. Принял участие в 60 матчах, набрав 37 (20+17) очков при показателе полезности «+7».



Напомним, «Северсталь» в прошедшем сезоне в плей-офф не попала. Из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.