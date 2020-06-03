Широков: у меня был шанс сыграть в финале Кубка Стэнли, но в итоге заявили тафгая

Нападающий «Спартака» Сергей Широков вспомнил, как в 2011 году в составе «Ванкувер Кэнакс» имел шанс сыграть в финале Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Давно это было, но у меня остались добрые воспоминания о времени, проведённом в Северной Америке. Там я много для себя почерпнул. У меня был шанс сыграть в финале, потому что один нападающий получил травму. Я мог в теории выйти на лёд. Тренеры говорили мне готовиться, но в итоге заявили тафгая, который играл мало.

Теперь про беспорядки. После пятого матча, может, они и были, но не такие большие. Да и сразу после игры мы поехали по домам, а на следующий день уже улетали в Бостон. А после седьмой игры я какое-то время провёл в раздевалке, после чего потихоньку мы с женой Юлей пошли в гостиницу. Беспорядки были в другой части города, но с ними быстро справились, пустив против нарушителей слезоточивый газ. Правда, фанаты успели сжечь пару машин. А на следующий день в новостях были сюжеты о том, что полиция Ванкувера гордится своими сотрудниками, которые быстро смогли нейтрализовать беспорядки. Но я тогда ничего криминального не видел", — цитирует Широкова пресс-служба московского клуба.