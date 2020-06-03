Нападающий «Ютики» Кампер может перебраться в КХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Картер Кампер хочет перейти в европейский клуб, информирует Expressen. Сообщается, что в числе вариантов — Континентальная хоккейная лига, чемпионат Швеции и чемпионат Швейцарии.



31-летний форвард всю карьеру провёл, выступая за клубы в Северной Америке. В сезоне-2019/2020 Кампер принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 41 (9+32) очко при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени. В Национальной хоккейной лиге Картер Кампер провёл три матча за «Бостон Брюинз» в сезоне-2011/2012 и забил одну шайбой.



Напомним, сезон АХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. Плей-офф решено не проводить, чемпионат возобновлён не будет.