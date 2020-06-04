Ольшанский: не удивился обмену в «Амур». В «Металлурге» много защитников

Защитник Савелий Ольшанский прокомментировал свой обмен из «Металлурга» в «Амур».



«Работал на льду — и в этот момент мне позвонил агент. Сказал, что вместе с некоторыми другими хоккеистами „Магнитки“ стал компенсацией за Сергея Плотникова. И буквально уже на следующий день подписал новую форму однолетнего контракта — уже с „Амуром“.



Честно говоря, не удивился. В „Металлурге“ много защитников, плюс накануне состоялось подписание Михаила Пашнина и Артема Земчёнка. Были понятно, что линию обороны ждут перестановки.



Я родился в Челябинске, но считаю себя воспитанником „Металлурга“. Покидать Урал с одной стороны не хочется, а с другой — нужно было что-то менять, ведь в „Магнитке“ перестал прогрессировать», — цитирует Ольшанского Russia-Hockey.