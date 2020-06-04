Ольшанский: не удивился обмену в «Амур». В «Металлурге» много защитников
Защитник Савелий Ольшанский прокомментировал свой обмен из «Металлурга» в «Амур».
«Работал на льду — и в этот момент мне позвонил агент. Сказал, что вместе с некоторыми другими хоккеистами „Магнитки“ стал компенсацией за Сергея Плотникова. И буквально уже на следующий день подписал новую форму однолетнего контракта — уже с „Амуром“.
Честно говоря, не удивился. В „Металлурге“ много защитников, плюс накануне состоялось подписание Михаила Пашнина и Артема Земчёнка. Были понятно, что линию обороны ждут перестановки.
Я родился в Челябинске, но считаю себя воспитанником „Металлурга“. Покидать Урал с одной стороны не хочется, а с другой — нужно было что-то менять, ведь в „Магнитке“ перестал прогрессировать», — цитирует Ольшанского Russia-Hockey.
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