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Савин: подписание Полыгалова – важное приобретение и ещё один шаг к усилению «Трактора»

Савин: подписание Полыгалова – важное приобретение и ещё один шаг к усилению «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с нападающим Игорем Полыгаловым.

«Подписание Игоря Полыгалова – ещё один шаг к усилению «Трактора» и важное точечное приобретение. Это универсальный нападающий, способный действовать на высоких скоростях на обеих сторонах площадки. Полыгалов всегда выполнял огромный объём черновой работы и имел большой авторитет в раздевалке. Те задачи, которые перед ним будет ставить Анвар Гатиятулин, отлично ему знакомы, потому Игорю не будет нужно время на адаптацию и он быстро вольется в команду», – цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.

В минувшем 33-летний форвард выступал за московское «Динамо». В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ Игорь забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+4". В шести матчах плей-офф российский нападающий набрал 3 (2+1) очка.

Экс-форвард московского «Динамо» Игорь Полыгалов вернулся в «Трактор»
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