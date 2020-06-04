Экс-форвард московского «Динамо» Игорь Полыгалов вернулся в «Трактор»

Нападающий Игорь Полыгалов заключил контракт с «Трактором», сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем 33-летний форвард выступал за московское «Динамо». В 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ Игорь забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+4". В шести матчах плей-офф российский нападающий набрал 3 (2+1) очка.

До перехода в «Динамо» Полыгалов выступал в составе «Трактора». В позапрошлом сезоне форвард из-за травмы сыграл только в 40 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В четырёх играх розыгрыша Кубка Гагарина Полыгалов отметился одной результативной передачей.