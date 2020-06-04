Плотников: в СКА всегда была ротация состава, в «Магнитке» придётся играть постоянно

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал переход в уральский клуб.
«Уход из СКА? Меня обменяли. Мне сложно ответить на этот вопрос. Меня поставили перед фактом: обмен в Хабаровск. А уже потом в дело включился Магнитогорск. У нас был разговор с Ильёй Петровичем Воробьёвым, он спрашивал про моё желание. На что я ответил: хочу поиграть в топовой команде ещё.
Каких-то стопроцентных вариантов не было. А после нашего разговора с наставником «Металлурга» наступила ясность: дело оставалось за оформлением документов. Больше я уже ни о чём и не думал – нацелился на переход в «Магнитку».
Воробьёв просто дал понять, что я ему нужен в новой команде. Будет больше игрового времени. Если в СКА много игроков, то всегда была ротация состава – мало игровой практики. В «Металлурге» немного иная ситуация, придётся играть постоянно и много. Если честно, мне давно хочется быть на ведущих ролях и приносить своей игрой максимальную пользу команде», — цитирует Плотникова пресс-служба «Магнитки».
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