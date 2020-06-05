Лещёв: продолжить работу с лучшими игроками России своего возраста — большая честь

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв прокомментировал назначение на должность.
«Продолжить работу с лучшими игроками России своего возраста — большая честь. В нашем расположении ведущие игроки, отличные условия и наработки национальной программы подготовки «Красная машина». В наших планах активный просмотр и отбор кандидатов, двери в сборную открыты для любого спортсмена, который отдаётся своему делу и демонстрирует готовность учиться. В этом году команду ожидают очень важные турниры, главный из которых — юниорский чемпионат мира», — цитирует Лещёва пресс-служба Федерации хоккея России.
В тренерский штаб Лещёва вошли: тренеры Денис Гусманов, Вадим Хомицкий; тренер вратарей Виталий Чумичев; тренер-методист Владимир Попов и тренер по физической подготовке Александр Кофанов.
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