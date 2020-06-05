Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Главным тренером в сезоне-2020/2021 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера. На этом посту главный тренер сборной России сменил Алексея Кудашова.

Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:

Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент

Андрей Точицкий – генеральный директор

Валерий Брагин – главный тренер

Андрей Козырев – старший тренер

Александр Бойков – тренер

Рашит Давыдов – тренер вратарей

Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей

Юрий Жданов – главный тренер по ОФП

Александр Трошин – тренер по ОФП

Артём Нехороших – тренер по ИФП

Ларс Юхансон — тренер-методист

Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.