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Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера С
Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА
Хоккей / КХЛ 0

Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Главным тренером в сезоне-2020/2021 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера. На этом посту главный тренер сборной России сменил Алексея Кудашова.

Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:
Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий – генеральный директор
Валерий Брагин – главный тренер
Андрей Козырев – старший тренер
Александр Бойков – тренер
Рашит Давыдов – тренер вратарей

Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов – главный тренер по ОФП
Александр Трошин – тренер по ОФП
Артём Нехороших – тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.

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