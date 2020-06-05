Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Главным тренером в сезоне-2020/2021 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера. На этом посту главный тренер сборной России сменил Алексея Кудашова.
Таким образом, сформирован штаб СКА на новый сезон:
Роман Ротенберг – глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий – генеральный директор
Валерий Брагин – главный тренер
Андрей Козырев – старший тренер
Александр Бойков – тренер
Рашит Давыдов – тренер вратарей
Петер Хирш – тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов – главный тренер по ОФП
Александр Трошин – тренер по ОФП
Артём Нехороших – тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков.
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