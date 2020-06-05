Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков: пора привыкнуть, что специалисты совмещают посты в СКА и сборной России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Пашков: пора привыкнуть, что специалисты совмещают посты в СКА и сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Пора привыкнуть к постоянной смене тренеров и к тому, что в последнее время эти специалисты совмещают посты в СКА и сборной России. Конечно, определённые успехи есть, поэтому тенденция совмещения поддерживается. Но приход нового человека всегда связан с какими-то ожиданиями. У некоторых людей это ожидания от побед, у других – беспокойство за результат. Будем надеяться, что Валерий Брагин повторит олимпийский успех Олега Знарка и выдержит совмещение на двух постах. Тогда мы оценим его работу положительно.

Игоря Ларионова я знаю давно, когда ему ещё было 14 лет. Он всегда был мне симпатичен и как человек, и как спортсмен. Надеюсь, что Игорь проявит себя на тренерском пути. Желаю ему успехов, а главное, найти опору среди своих помощников в штабе молодёжной сборной России. Это очень важно, так как тренерского опыта у Ларионова практически нет, а спрашивать за результат с него будут», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020