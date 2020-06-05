Пашков: пора привыкнуть, что специалисты совмещают посты в СКА и сборной России

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Пора привыкнуть к постоянной смене тренеров и к тому, что в последнее время эти специалисты совмещают посты в СКА и сборной России. Конечно, определённые успехи есть, поэтому тенденция совмещения поддерживается. Но приход нового человека всегда связан с какими-то ожиданиями. У некоторых людей это ожидания от побед, у других – беспокойство за результат. Будем надеяться, что Валерий Брагин повторит олимпийский успех Олега Знарка и выдержит совмещение на двух постах. Тогда мы оценим его работу положительно.

Игоря Ларионова я знаю давно, когда ему ещё было 14 лет. Он всегда был мне симпатичен и как человек, и как спортсмен. Надеюсь, что Игорь проявит себя на тренерском пути. Желаю ему успехов, а главное, найти опору среди своих помощников в штабе молодёжной сборной России. Это очень важно, так как тренерского опыта у Ларионова практически нет, а спрашивать за результат с него будут», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.