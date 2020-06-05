Плющев: тренер — это специальность, которой нельзя обучиться. Это или есть внутри, или нет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначения Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.

«Видимо, федерация пошла по пути перспективы, назначение Брагина связано с тем, что он долгое время руководил молодёжной сборной.

Назначение Ларионова на смену Брагина в молодёжке? Уверен, у Игоря есть всё, чтобы стать хорошим, а может быть, и классным тренером. Тренер — это специальность, которой нельзя обучиться, это или есть у человека внутри, или нет. У Игоря, скорее всего, это есть, ну а опыт придёт. Думаю, он сумеет реализовать себя с молодыми хоккеистами», — приводит слова Плющева РБК-Спорт.