Плющев: тренер — это специальность, которой нельзя обучиться. Это или есть внутри, или нет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначения Валерия Брагина на должность главного тренера национальной команды и Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России.
«Видимо, федерация пошла по пути перспективы, назначение Брагина связано с тем, что он долгое время руководил молодёжной сборной.
Назначение Ларионова на смену Брагина в молодёжке? Уверен, у Игоря есть всё, чтобы стать хорошим, а может быть, и классным тренером. Тренер — это специальность, которой нельзя обучиться, это или есть у человека внутри, или нет. У Игоря, скорее всего, это есть, ну а опыт придёт. Думаю, он сумеет реализовать себя с молодыми хоккеистами», — приводит слова Плющева РБК-Спорт.
Николишин – о Брагине: захотели – поставили. Даже не хочу обсуждать, какой он тренер
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