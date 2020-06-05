Ларак — о расизме в НХЛ: один раз Шон Эйвери обозвал меня обезьяной

Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак рассказал, как подвергся расистским оскорблениям со стороны Шона Эйвери.

«В НХЛ, в отличие от футбола, почти нет случаев проявления расизма. Со мной за всю карьеру такое было только один раз — Шон Эйвери обозвал меня обезьяной. Хорошо, что я всегда думаю, прежде чем что-то сделать, иначе бы так двинул ему клюшкой по голове, что получил бы дисквалификацию до конца карьеры. Я был так зол на Шона, но судьи не слышали его слов.

В следующих матчах против Эйвери НХЛ давала мне скрытый микрофон. Лиге хотелось наказать его построже за всё плохое, что он делал. Но Шон будто узнал об этом и больше не сказал мне ни одного слова. Ни одного. Даже «отвали». Возможно, кто-то проболтался и он молчал, чтобы не рисковать», — приводятся слова Ларака в телеграм-канале «Эпицентр».