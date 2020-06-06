Дементьев — о назначении Ларионова: опыт может быть только дополнением знаний

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал назначение Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной России.



«К сожалению, очень часто необходимые знания подменяют словом „опыт“. Игорь Ларионов, как и ты, я уверен, что знания намного необходимее „опыта“. Опыт может быть лишь дополнением знаний, а не наоборот. Удачи, Игорь!» — написал Дементьев в «Твиттере».



В молодёжной сборной двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов сменил Валерия Брагина. На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по отбору кандидатов на следующий МЧМ.

Ларионов: мой опыт работы с тренерами не купить в университете. Я не прихожу из баскетбола