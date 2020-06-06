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Дементьев — о назначении Ларионова: опыт может быть только дополнением знаний

Дементьев — о назначении Ларионова: опыт может быть только дополнением знаний
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал назначение Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной России.

«К сожалению, очень часто необходимые знания подменяют словом „опыт“. Игорь Ларионов, как и ты, я уверен, что знания намного необходимее „опыта“. Опыт может быть лишь дополнением знаний, а не наоборот. Удачи, Игорь!» — написал Дементьев в «Твиттере».

В молодёжной сборной двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов сменил Валерия Брагина. На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодёжной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по отбору кандидатов на следующий МЧМ.

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