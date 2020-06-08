Басков: думаю, генменеджер «Металлурга» получал $ 40-50 тыс. в месяц. Мой лимит — $ 1 тыс.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о своей зарплате в клубе.
«В белорусском хоккее все руководители клубов получают зарплату, которую регламентирует 383-е постановление, — не больше тысячи долларов. Все директора. Даже в минском «Динамо». Если это видео кто-то из КХЛ смотрит, то будет смешно.
Так, навскидку, думаю, что генеральный менеджер «Металлурга» Мг получал $ 40-50 тыс. в месяц. Но есть руководители клубов, которые называют себя исполняющими обязанности руководителя. И оформляются ещё на ставку начальника команды. Это такой инструмент повысить себе зарплату. Но в «Динамо» такого нет. Есть 383-е постановление. Есть указ президента.
Зарплата всего хоккейного офиса «Динамо» живёт за собственные средства. Мы зарабатываем деньги и получаем зарплаты. Все в офисе получают меньше, чем директор. Я пришёл в минское «Динамо» не зарабатывать деньги, я пришёл работать в хоккее. Это моя стихия, я ей живу. Деньги буду зарабатывать где-нибудь в другом месте. Если поменяется постановление и вдруг руководители будут получать другие зарплаты, я буду рад», — рассказал Басков в интервью YouTube-каналу «Хоккейная варка».
- 8 июня 2020
-
10:54
-
10:16
-
09:55
-
09:37
-
09:17
-
01:43
-
00:58
-
00:49
-
00:30
-
00:10
- 7 июня 2020
-
23:54
-
23:33
-
22:56
-
22:40
-
21:55
-
21:42
-
21:00
-
20:48
-
20:06
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
17:37
-
16:33
-
16:00
-
15:35
-
15:11
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55