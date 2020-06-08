Басков: думаю, генменеджер «Металлурга» получал $ 40-50 тыс. в месяц. Мой лимит — $ 1 тыс.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о своей зарплате в клубе.



«В белорусском хоккее все руководители клубов получают зарплату, которую регламентирует 383-е постановление, — не больше тысячи долларов. Все директора. Даже в минском «Динамо». Если это видео кто-то из КХЛ смотрит, то будет смешно.



Так, навскидку, думаю, что генеральный менеджер «Металлурга» Мг получал $ 40-50 тыс. в месяц. Но есть руководители клубов, которые называют себя исполняющими обязанности руководителя. И оформляются ещё на ставку начальника команды. Это такой инструмент повысить себе зарплату. Но в «Динамо» такого нет. Есть 383-е постановление. Есть указ президента.



Зарплата всего хоккейного офиса «Динамо» живёт за собственные средства. Мы зарабатываем деньги и получаем зарплаты. Все в офисе получают меньше, чем директор. Я пришёл в минское «Динамо» не зарабатывать деньги, я пришёл работать в хоккее. Это моя стихия, я ей живу. Деньги буду зарабатывать где-нибудь в другом месте. Если поменяется постановление и вдруг руководители будут получать другие зарплаты, я буду рад», — рассказал Басков в интервью YouTube-каналу «Хоккейная варка».