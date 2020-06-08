Бакош: большое количество перелётов — это очень сложно. Будто другая лига

Новичок московского «Спартака» Мартин Бакош поделился впечатлениями от выступлений за «Адмирал».



«Большое количество перелётов? Это очень сложно. Как будто другая лига. Самый близкий выезд — это Хабаровск или Китай. Дома ещё нормально, а на выезде ты тратишь очень много сил во время перелёта. Новость о снятии „Адмирала“ с сезона КХЛ? Очень жаль. Там хорошие болельщики, они любят хоккей. Хоккей во Владивостоке на первом месте. Надеюсь, что в следующем году «Адмирал» вернётся в КХЛ.



Разговаривал ли я со Знарком? У меня был один разговор, но там были классические вопросы — как дела, как настроение… Мы ещё не обсуждали мою роль в команде. Я готов делать то, что от меня попросят», — цитирует игрока официальный сайт клуба.