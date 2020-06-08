Жена Овечкина показала, как кормит ночью новорождённого сына

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео в «инстасториз». Показала, как кормит новорождённого сына, а по телевизору в это время идёт популярный американский сериал «Отчаянные домохозяйки».
Фото: «Инстаграм» Анастасии Шубской
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.
До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
- 9 июня 2020
-
00:24
-
00:15
- 8 июня 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:07
-
22:57
-
22:51
-
22:02
-
21:42
-
21:06
-
20:35
-
20:16
-
19:55
-
19:44
-
19:03
-
18:55
-
18:33
-
18:02
-
17:38
-
16:45
-
16:06
-
15:32
-
14:59
-
14:25
-
13:49
-
12:54
-
12:22
-
11:55
-
11:28
-
11:11
-
10:54
-
10:16
-
09:55
-
09:37
-
09:17