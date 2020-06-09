Заседание суда по вопросу опекунства детей Зайцева снова перенесено

Рассмотрение в Мосгорсуде апелляции по делу об определении места жительства детей игрока клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева вновь было перенесено. На этот раз такое решение было принято по просьбе его бывшей супруги Маргариты Готовцевой, сообщает «Р-Спорт».



«Несмотря на наши возражения, суд пошёл навстречу Готовцевой, и судебное заседание было отложено на 23 июня. Неподготовленность к сегодняшнему судебному заседанию Готовцева объясняет очередной сменой своих представителей», — заявили в пресс-службе.



Первое рассмотрение дела должно было пройти 9 апреля, однако также было перенесено. Причиной стали меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса.



Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.

«Пандемия держит в спокойствии. Детей не увезут». Бывшая жена Зайцева пришла в суд Маргарита не видела своих дочерей почти четыре месяца. Никита не выходит на связь, а два загранпаспорта его бывшей жены пропали.