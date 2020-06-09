Дэн Мильштейн стал агентом Ильи Сорокина в НХЛ

Известный агент Дэн Мильштейн будет представлять интересы голкипера Ильи Сорокина в Национальной хоккейной лиге, сообщает в «Твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Ранее Сорокин сотрудничал с Полом Теофаносом.
Напомним, Сорокин собирался летом перейти в «Нью-Йорк Айлендерс», но из-за пандемии коронавируса его переход под угрозой.
В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
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