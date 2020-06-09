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Кемпе — о прерванном сезоне: у ЦСКА был отличный шанс на титул. Теперь многие уедут в НХЛ

Кемпе — о прерванном сезоне: у ЦСКА был отличный шанс на титул. Теперь многие уедут в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе выразил уверенность, что «армейцы» выиграли бы Кубок Гагарина, если бы сезон не прервали из-за коронавируса.

«Остановка сезона была очень разочаровывающей. Мне очень хотелось стать обладателем Кубка Гагарина. У ЦСКА был отличный шанс на победу. Теперь же многие лидеры уедут в НХЛ. Конечно, ЦСКА соберёт хорошую команду в любом случае. Но в сезоне-2019/2020 не было команды, которая могла бы остановить нас в плей-офф», — приводит слова Кемпе Hockey Sverige.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала начало пандемии.

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