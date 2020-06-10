«Вы — лучший доктор». Овечкин поблагодарил акушеров, принимавших роды у его жены

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил врачей за помощь его жене во вторых родах — 27 мая в семье хоккеиста и Анастасии Шубской родился сын Илья.



«Наша замечательная великолепная Мариана Бубуча, хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! Вы невероятный профессионал! Я доверил вам моё главное в жизни — мою семью, жену и детей! Я могу смело сказать что вы реально лучший доктор, с кем я вообще знаком! Спасибо вам и всему вашему офису! Мы вас очень сильно любим!» — написал Александр на странице в своём "инстаграме".

Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.



В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.



До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).



На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.