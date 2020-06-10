Бывшая супруга Зайцева рассказала об очередном заседании по вопросу опекунства детей

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала о перенесении заседания суда. Рассмотрение Мосгорсудом апелляции по делу об определении места жительства детей Готовцевой и Зайцева перенесли по просьбе матери детей.

«Сегодняшнее заседание перенесли на 23 июня, так как не было заключения органов опеки и попечительства по Хамовническому району.

На суде сегодня не было ни Никиты, ни его родителей. Единственное там были представители Никиты — Виктория Данильченко и Мария Ключарева. Ну и допросили повторно свидетелей со стороны Никиты, которых изначально допрашивали без нашего присутствия (тем самым нарушив принцип состязательности сторон). В итоге их «показания» против моей состоятельности как мамы свелись к нулю.

Повторюсь, мы уверены в законности и обоснованности решения первой инстанции, в случае изменения решения в апелляции будут основания предполагать, что что-то пошло не так в этой истории.⠀

Няня, которую допрашивали, вела себя очень агрессивно. И она постоянно говорила про МЕНЯ лично. Но когда дело касалось вопросов о ДЕТЯХ и/или Никите, она отмахивалась, говоря, что это НЕ в её компетенции и что это не её дело. Так я и не узнала даже, что же говорят моим девочкам, когда они уже 7-й месяц не видят и не слышат маму…

Конечно, мы будем работать дальше и стараться закончить всю эту вакханалию, которая длится уже слишком много времени безрезультатно. Единственный выход из этой ситуации остаётся всё тот же: дальше привлекать СМИ.

И у меня один вопрос к уважаемым Марии Ключаревой и Виктории Данильченко: а что вы и ваш доверитель сделали для того, чтобы дети общались с матерью?» — написала Готовцева в «Инстаграме».

Первое рассмотрение дела должно было пройти 9 апреля, однако также было перенесено. Причиной стали меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса.

Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.