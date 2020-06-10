Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч в Минске перед ЧМ-2021

Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч. Главные тренеры команд Михаил Захаров и Валерий Брагин обсудили возможность проведения матча в Минске (Беларусь).
«Мы пообщались с Валерием Николаевичем по телефону. Поздравил его с назначением. Также обсудили с ним вопрос о возможном товарищеском матче в Минске перед чемпионатом мира», – цитирует Захарова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
Сборные России и Беларуси попали в одну группу на чемпионате мира 2021 года. Турнир будет проходить в Беларуси и Латвии. Помимо сборных России и Беларуси в группу А попали команды Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.
По словам Захарова, официально задача сборной Беларуси пока не поставлена, но хоккеисты внутри коллектива уже определились с целью.
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