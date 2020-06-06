Герсонский: важно, чтобы Брагин имел право на ошибку в сборной России

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России.

«Он уже перерос уровень молодёжной сборной. Пора подниматься выше. Будут определённые трудности, шероховатости, но будет и много турниров, которые помогут проанализировать ситуацию, сделать выводы, перестроиться. Думаю, что проблем не должно быть. У Брагина есть время. Ещё бы поддержка была со стороны руководства в том плане, что право на ошибку имеет каждый тренер. Это важный момент», — приводит слова Герсонского РИА «Новости».

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.