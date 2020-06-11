Источник: зарплата Лоуренса Пилута в «Тракторе» составит 45 млн рублей в год

Новичок «Трактора» шведский защитник Лоуренс Пилут будет получать 45 млн рублей в год, утверждает «БИНЕС Online».

Пилут перешёл в «Трактор» из «Баффало Сэйбрз». В клубе из США у него были аналогичные финансовые условия. Он получал $ 925 тыс. в год, но при нахождении в фарм-клубе зарплата игрока уменьшалась.

В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист принял участие в 13 матчах за основную команду «клинков», не сумев записать на свой счёт очки при показателе полезности "-4" и четырёх минутах штрафного времени. Пилут проводил на площадке 16 минут и 14 секунд за матч.

В 34 матчах за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге Пилут заработал 23 (6+17) балла при показателе полезности "+4" и 20 минутах штрафного времени.

В Северной Америке защитник проводит второй сезон, ранее он выступал в чемпионате Швеции.