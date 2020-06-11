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Источник: «Металлург» предлагал Загидулину 50 млн рублей, но вратарь останется в «Калгари»

Источник: «Металлург» предлагал Загидулину 50 млн рублей, но вратарь останется в «Калгари»
Хоккей / КХЛ 0

Российский голкипер Артём Загидулин продлит контракт с «Калгари Флэймз» ещё на один сезон, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Сообщается, что в услугах вратаря серьёзно был заинтересован магнитогорский «Металлург», предлагавший вратарю 50 млн рублей в год и гарантировавший приличное игровое время, однако Загидулин принял решение остаться в Канаде. При возобновлении нынешнего сезона Артём будет задействован «Флэймз» в качестве третьего голкипера.

24-летний голкипер в сезоне-2019/2020 выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге. Загидулин принял участие в 30 матчах, отражая 89,8% бросков по воротам. За основную команду «Калгари» голкипер не провёл ни одной встречи.

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