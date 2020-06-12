Вайсфельд: сомневаюсь, что новички «Металлурга» смогут дать желаемый результат

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию в магнитогорском «Металлурге».

«В нынешнем межсезонье в приоритете у менеджеров «Металлурга» была задача не столько усилить команду, сколько сделать её дешевле, чтобы вписаться под потолок зарплат. «Металлург» ведь был одной из самых дорогих команд в КХЛ. Понятно, что «Магнитке» хочется восстановить свой статус-кво одного из лидеров Востока, а не вылетать в первом же раунде плей-офф. Но сделать это сегодня уральскому клубу будет очень трудно. Ведь платёжку надо сократить практически в два раза. Это само по себе непросто! А если ты при этом хочешь ещё и усилиться… Очень сложная задачка, мягко говоря.

Если бы «Металлург» набирал игроков на перспективу, чтобы выйти на высокий уровень через три-четыре года — всё было бы логично. Но этого нет. Мы видим, что новички набираются по принципу «сделать результат здесь и сейчас». А в том, что эти игроки смогут дать желаемый результат, у меня лично большие сомнения.

Чтобы сделать при жёстком потолке зарплат сильную команду, желательно иметь группу молодых игроков, которые уже вот-вот прямо на подходе и будут раскрываться и прогрессировать по ходу сезона. Потому что пока они ещё сравнительно дешёвые. К ним ты добавляешь дорогостоящих мастеров и получаешь боеспособную команду. Если рассуждать чисто теоретически, на бумаге, то такая ситуация теперь в «Локомотиве». А вот в «Металлурге» всё совершенно иначе. Но это и понятно. Повторюсь, сократить зарплатную ведомость в два раза, да ещё и команду при этом усилить — вряд ли получится», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».