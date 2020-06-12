Зейджак: Насреддину было очень непросто, но он замечательно проявил себя в «Нью-Джерси»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Трэйвис Зейджак поделился мнением об Алене Насреддине, который исполняет обязанности главного тренера клуба.
«Он уделяет внимание мелочам, умеет подстраиваться под разные ситуации и адаптироваться. Ему было очень непросто, когда в чрезвычайной ситуации он получил место главного тренера. Но он замечательно проявил себя. В концовке сезона мы стали лучше играть, начали выигрывать у очень сильных соперников, побеждали на последних минутах, отыгрывались… Всё это хорошие признаки, и его роль в этом велика», — приводит слова Зейджака пресс-служба НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Фицджеральд: Насреддин заслужил право остаться главным тренером «Нью-Джерси»
- 12 июня 2020
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:10
-
18:49
-
18:21
-
18:13
-
17:56
-
17:32
-
16:37
-
16:13
-
15:37
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:22
-
14:07
-
13:39
-
13:21
-
12:56
-
12:36
-
12:14
-
12:05
-
11:39
-
11:09
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:02
-
09:49
-
09:30
-
09:14
-
00:44
-
00:17
- 11 июня 2020
-
23:51
Партнерский контент