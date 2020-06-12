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Зейджак: Насреддину было очень непросто, но он замечательно проявил себя в «Нью-Джерси»

Зейджак: Насреддину было очень непросто, но он замечательно проявил себя в «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Трэйвис Зейджак поделился мнением об Алене Насреддине, который исполняет обязанности главного тренера клуба.

«Он уделяет внимание мелочам, умеет подстраиваться под разные ситуации и адаптироваться. Ему было очень непросто, когда в чрезвычайной ситуации он получил место главного тренера. Но он замечательно проявил себя. В концовке сезона мы стали лучше играть, начали выигрывать у очень сильных соперников, побеждали на последних минутах, отыгрывались… Всё это хорошие признаки, и его роль в этом велика», — приводит слова Зейджака пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

Фицджеральд: Насреддин заслужил право остаться главным тренером «Нью-Джерси»
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