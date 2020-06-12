Бадюков: Бурмистрову в «Ак Барсе» нужно проявлять свои лидерские качества

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал переход нападающего Александра Бурмистрова в казанский «Ак Барс».
«Как в Казани будут использовать Бурмистрова? Наверное, как центрального форварда на замену Галимову. Как раз на его место. Бурмистрову ещё надо становиться матёрым игроком. Думаю, он сам это понимает. В минувшем сезоне у Александра в Уфе были хорошие игры, когда у других хоккеистов «Салавата» не шло. Бурмистрову нужно проявлять свои лидерские качества.
Фисенко? Вариант вернуться в «Авангард» действительно был, хотя, когда он уходил, имел натянутые отношения с Бобом Хартли. Но для команды Фисенко — незаменимый игрок в раздевалке. Таким должен стать Бурмистров. Может быть, он не будет набирать много очков, но своей энергией сможет заводить партнёров на тренировках и в матчах. И это плюс, что остался в «Ак Барсе» Фисенко, который продлил контракт в Казани, после того как зашли в тупик переговоры с «Авангардом», — приводят слова Бадюкова «Известия».
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