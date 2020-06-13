Лас-Вегас станет одним из двух городов, где пройдут матчи плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига 22 июня планирует назвать два города, где будут базироваться команды, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает Las Vegas Review-Journal, одним из городов должен стать Лас-Вегас.

Ранее сообщалось, что помимо Лас-Вегаса на проведение матчей претендуют девять городов: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».