Лас-Вегас станет одним из двух городов, где пройдут матчи плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига 22 июня планирует назвать два города, где будут базироваться команды, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает Las Vegas Review-Journal, одним из городов должен стать Лас-Вегас.
Ранее сообщалось, что помимо Лас-Вегаса на проведение матчей претендуют девять городов: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 13 июня 2020
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
09:57
-
09:50
-
09:23
-
04:28
-
00:53
-
00:33
-
00:00
- 12 июня 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:49
-
22:00
-
21:53
-
21:23
-
20:56
-
20:48
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:10
-
18:49
-
18:21
-
18:13
-
17:56
-
17:32
-
16:37
-
16:13
-
15:37
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:22
-
14:07