Жайлауов: «Барысу» непросто найти подходящего тренера после Скабелки

Экс-хоккеист казахстанского «Барыса» Талгат Жайлауов поделился своим мнением о поисках главного тренера для клуба из Нур-Султана.



«Сейчас менеджмент клуба ищет самого подходящего тренера, которого после Андрея Скабелки найти трудно. Должен быть такой же топовый тренер. Пока мы даже не знаем, когда начнётся сезон. Может, в 2021 году. Если найдут тренера до июля, то, думаю, времени обкатать команду хватит.



Потолок зарплат в КХЛ? Конечно, топ-клубам придётся поумерить свои аппетиты. Не знаю, какой бюджет у «Барыса». Всё-таки я игрок, а не президент клуба. Думаю, что для средних команд введение потолка зарплат будет большим плюсом, так как клубы очень сильно подравняются. Авторитет будет тогда, когда ты будешь выигрывать и дойдёшь до финала. Тогда, конечно, у «Барыса» очень серьёзные шансы», — цитирует Жайлауова Sports.kz.