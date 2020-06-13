Жайлауов: «Барысу» непросто найти подходящего тренера после Скабелки

Экс-хоккеист казахстанского «Барыса» Талгат Жайлауов поделился своим мнением о поисках главного тренера для клуба из Нур-Султана.
«Сейчас менеджмент клуба ищет самого подходящего тренера, которого после Андрея Скабелки найти трудно. Должен быть такой же топовый тренер. Пока мы даже не знаем, когда начнётся сезон. Может, в 2021 году. Если найдут тренера до июля, то, думаю, времени обкатать команду хватит.
Потолок зарплат в КХЛ? Конечно, топ-клубам придётся поумерить свои аппетиты. Не знаю, какой бюджет у «Барыса». Всё-таки я игрок, а не президент клуба. Думаю, что для средних команд введение потолка зарплат будет большим плюсом, так как клубы очень сильно подравняются. Авторитет будет тогда, когда ты будешь выигрывать и дойдёшь до финала. Тогда, конечно, у «Барыса» очень серьёзные шансы», — цитирует Жайлауова Sports.kz.
- 13 июня 2020
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