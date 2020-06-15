Рыбин — о завершении карьеры: в КХЛ роль чекера в третьем-четвёртом звене точно бы осилил

Известный нападающий Максим Рыбин прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.
«После окончания сезона-2018/19 было желание продолжить карьеру в КХЛ. Но ни один клуб не вышел на меня с предложением. Были варианты в ВХЛ. В Румынии готовы были дать хорошие деньги, но мне это было не нужно. В ВХЛ было бы морально тяжело работать после 20 сезонов на высшем уровне. Не так я себя оцениваю. Люблю хоккей, но не на уровне вышки или чемпионата Румынии.
Надеялся ещё на что-то. Занимался собой, был готов в любой момент приступить к тренировкам. Я и сейчас не теряю форму. Тренируюсь пять раз в неделю. Ни в чём не уступаю сыну. Уверен, года два мог бы держать уровень КХЛ. С удовольствием бы поиграл даже бесплатно или за минимальные деньги. Есть силы и желание. Объективно смотрю на вещи. Понятно, что по 15 голов сложно забивать. Но роль чекера в третьем-четвёртом звене точно бы осилил. Номер бы не отбывал, играл бы жёстко, старался принести пользу команде. Но что есть, то есть. Решение далось тяжело, но когда-то его надо было принять", — приводятся слова Рыбина на сайте «Матч ТВ».
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