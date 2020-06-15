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Полак — о «Далласе»: иногда, сидя на скамейке спрашивал себя: «Что я здесь делаю?»

Полак — о «Далласе»: иногда, сидя на скамейке спрашивал себя: «Что я здесь делаю?»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Роман Полак не планирует возвращаться в расположение американского клуба для возобновления сезона. Ранее стало известно, что чешский хоккеист договорился о контракте с «Витковице».

«Я полон решимости остаться в Чехии. Если бы мне действительно нужно было закончить сезон НХЛ, я бы поехал. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого избежать. Не представляю, как можно играть после трёх недель тренировок на льду. Мне необходимо два месяца подготовки, иначе есть риск травмы.

«Даллас»? Иногда, сидя на скамейке «Старз», я спрашивал себя: «Что я здесь делаю? Не хочу находиться здесь», – приводит слова Полака ISport.cz.

В 2004 году Полак был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 180-м номером. До своего отъезда в НХЛ защитник провёл два года в «Витковице», а также выступал за чешский клуб во время локаута в 2012 году.

Защитник «Далласа» Роман Полак договорился о контракте с чешским «Витковице»
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