Бучневич: в этом сезоне победителя Кубка Стэнли никто не признает. Кроме него самого

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мыслями о возобновлении сезона НХЛ, который был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса.



«По поводу проведения плей-офф — всё упирается в финансы. Насколько я понимаю, чёткой договоренности пока что нет. В целом отношусь позитивно: это будет уникальный розыгрыш Кубка Стэнли. Тяжелее будет играть команде или легче, пока не могу сказать. В НБА идентичная ситуация. В общем, будет интересно.



Насколько объективным получится розыгрыш Кубка Стэнли? Те, кто его выиграет, будут говорить о том, что выиграли уникальный Кубок. А остальные команды его не признают. Как, например, одни говорят, что сборная России по хоккею одержала победу на Олимпийских играх—2018, а другие не признают Олимпийские игры в таком формате. Поэтому сложно говорить», — цитирует Бучневича официальный сайт «Северстали».