Бучневич: в этом сезоне победителя Кубка Стэнли никто не признает. Кроме него самого

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мыслями о возобновлении сезона НХЛ, который был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса.
«По поводу проведения плей-офф — всё упирается в финансы. Насколько я понимаю, чёткой договоренности пока что нет. В целом, отношусь позитивно: это будет уникальный розыгрыш Кубка Стэнли. Тяжелее будет играть команде или легче, пока не могу сказать. В НБА идентичная ситуация. В общем, будет интересно.
Насколько объективным получится розыгрыш кубка Стэнли? Те, кто его выиграют, будут говорить о том, что выиграли уникальный кубок. А остальные команды его не признают. Как, например, одни говорят, что сборная России по хоккею одержала победу на Олимпийских играх-2018, а другие не признают Олимпийские игры в таком формате. Поэтому сложно говорить», — цитирует Бучневича официальный сайт «Северстали».
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