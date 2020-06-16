Куниц: Кессел — элитный игрок, но ему нельзя приказывать: «Беги туда, делай это»

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли нападающий Крис Куниц прокомментировал особенности взаимоотношения бывшего нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела с тренерским штабом.
«Думаю, что тренерский штаб должен проявлять гибкость в отношении хоккеистов — Кессела это касается в первую очередь. Он — элитный игрок. Но ему нельзя приказывать, он не очень хорошо относится к тому, когда ему говорит: «Беги туда, ты должен делать это и это». Он непременно спросит почему. Он всегда хотел знать, почему он должен делать то-то и то-то. И если ему могли показать и объяснить, то он показывал свой лучший хоккей.
У меня в начале моей карьеры в НХЛ тоже не было контакта с тренерами. Но потом я стал старше и увереннее, стал чувствовать себя комфортнее и даже делился идеями с наставниками», — приводит слова Куница The Hockey News.
На протяжении долгого времени Кессел был партнёром по звену Евгения Малкина, но летом 2019 года был обменян из «Питтсбурга» в «Аризону», за которую набрал лишь 38 (14+24) очков в 70 матчах. При этом после этого обмена предсезонные продажи билетов на матчи «койотов» выросли более чем в 5 раз.
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