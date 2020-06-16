Бадюков: важно, что «Магнитка» согласовывает все трансферы с Воробьёвым. Он знает рынок

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил селекцию «Металлурга».



«Известно, что в «Металлурге» комплектованием команды занимается в том числе и Илья Петрович Воробьёв. Это очень важно, когда трансферы согласовываются с главным тренером. Когда решение данного вопроса происходит в разностороннем порядке, мы видим, чем это всё заканчивается. Илья Петрович – опытный тренер, прекрасно знает рынок и игроков, которые на нём находятся. С некоторыми из них, например с Карповым, Плотниковым и Прохоркиным, он уже работал.



Вратарь Олкинуора составит конкуренцию Кошечкину. Посмотрим, усилят ли легионеры «Металлург». Песонен и Ламмикко пока что не играли в КХЛ. Последим, как они заиграют. Прохоркин — отличное приобретение на позицию центрального нападающего. Воробьёв прекрасно знает, как его использовать. Думаю, со временем в команде сформируется тот самый коллектив, который хочет видеть главный тренер», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».