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Бадюков: важно, что «Магнитка» согласовывает все трансферы с Воробьёвым. Он знает рынок

Бадюков: важно, что «Магнитка» согласовывает все трансферы с Воробьёвым. Он знает рынок
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил селекцию «Металлурга».

«Известно, что в «Металлурге» комплектованием команды занимается в том числе и Илья Петрович Воробьёв. Это очень важно, когда трансферы согласовываются с главным тренером. Когда решение данного вопроса происходит в разностороннем порядке, мы видим, чем это всё заканчивается. Илья Петрович – опытный тренер, прекрасно знает рынок и игроков, которые на нём находятся. С некоторыми из них, например с Карповым, Плотниковым и Прохоркиным, он уже работал.

Вратарь Олкинуора составит конкуренцию Кошечкину. Посмотрим, усилят ли легионеры «Металлург». Песонен и Ламмикко пока что не играли в КХЛ. Последим, как они заиграют. Прохоркин — отличное приобретение на позицию центрального нападающего. Воробьёв прекрасно знает, как его использовать. Думаю, со временем в команде сформируется тот самый коллектив, который хочет видеть главный тренер», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».

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