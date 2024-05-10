Winners — о Цыплакове: «Спартак» не оставил вариантов, приходится вести переговоры в НХЛ

Хоккейное агентство Winners высказалось о поиске вариантов для нападающего Максима Цыплакова в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если сам «Спартак» не оставил другого варианта, нам приходится обсуждать и вести переговоры с клубами НХЛ» — написала пресс-служба агентства в телеграм-канале.

Сегодня агентство сообщило, что к 25-летнему Цыплакову проявляли интерес 14 клубов НХЛ. Также, нападающий не стал переподписывать соглашение с московским клубом, так как его не устроили условия.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативных баллов. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.