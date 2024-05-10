Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Winners — о Цыплакове: «Спартак» не оставил вариантов, приходится вести переговоры в НХЛ

Winners — о Цыплакове: «Спартак» не оставил вариантов, приходится вести переговоры в НХЛ
Комментарии

Хоккейное агентство Winners высказалось о поиске вариантов для нападающего Максима Цыплакова в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если сам «Спартак» не оставил другого варианта, нам приходится обсуждать и вести переговоры с клубами НХЛ» — написала пресс-служба агентства в телеграм-канале.

Сегодня агентство сообщило, что к 25-летнему Цыплакову проявляли интерес 14 клубов НХЛ. Также, нападающий не стал переподписывать соглашение с московским клубом, так как его не устроили условия.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативных баллов. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Агентство Winners назвало условия возможного продления контракта Цыплакова со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android