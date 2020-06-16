Альберт Яруллин провёл боксёрскую тренировку
Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин провёл боксёрскую тренировку, о чём сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В минувшем сезоне 27-летний защитник в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Яруллин набрал 2 (0+2) очка при показателе «+5».
Команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но из-за пандемии коронавируса продолжение сезона КХЛ было отменено.
- 17 июня 2020
-
00:10
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:32
-
22:58
-
22:34
-
22:11
-
22:03
-
21:26
-
20:43
-
20:30
-
20:02
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:43
-
18:26
-
18:03
-
17:46
-
17:39
-
17:28
-
17:06
-
16:55
-
16:31
-
15:52
-
15:39
-
15:32
-
15:18
-
15:06
-
14:20
-
14:05
-
13:32
-
13:12
-
12:36
-
12:04
-
11:45
Партнерский контент