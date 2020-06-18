Ривз: в квалификации будет настоящая война, всем нужен высокий посев
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз поделился ожиданиями от кругового турнира в плей-офф Кубка Стэнли. Соперниками «рыцарей» будут «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
«Мы сидели по домам в течение четырех с половиной месяцев, старались поддерживать форму. И все ради этого. И кто же захочет за три или пять игр свести на нет четыре месяца жизни? Никто. Все будут биться до конца, чтобы попасть в плей-офф. А нам нужно получить максимально высокий посев, чтобы в первом раунде попасть на команду, занявшую место пониже. Думаю, что в квалификации нас ждёт настоящая война», – приводит слова Ривза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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