Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score

Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score
Хоккей / НХЛ 0

Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов. Речь идёт об игроках, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном.

Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».

Четвёртую строчку занимает российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в 69 матчах 62 (25+47) очка.

В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020