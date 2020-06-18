Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score

Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов. Речь идёт об игроках, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном.

Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».

Четвёртую строчку занимает российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в 69 матчах 62 (25+47) очка.

В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».