Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score
Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов. Речь идёт об игроках, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном.
Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».
Четвёртую строчку занимает российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в 69 матчах 62 (25+47) очка.
В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».
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