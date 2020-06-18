Роман Любимов: в НХЛ удивили сборы. На третий день спросил: «А когда будет тяжело?»

Нападающий «Спартака» Роман Любимов вспомнил собственную карьеру в «НХЛ». В сезоне-2016/2017 он выступал за «Филадельфию Флайерс».
«Меня очень удивили сборы. В России это проходит несколько по-другому. У нас ты приезжаешь, и тебя два месяца тренируют до изнеможения. А в Америке у нас был лёд и зал. И всё. На третий день я спросил: «А когда будет тяжело?» Мне сказали, что уже тяжело. Лёд и зал — у них это и есть подготовка.
Я приехал в очень хорошей форме. И да, я знал, чего ждать. У нас нужно готовиться к предсезонке, а в НХЛ надо готовиться к сезону. Надо приезжать во всеоружии и на пике форме, чтобы с момента старта выставочных игр показывать свой уровень.
Кто больше всего удивил в НХЛ? Больше всего внимания я уделял тому, как готовятся ребята из команды. За своей подготовкой тоже смотрел. Много смотрел, как тренировался и играл мой партнёр по команде Клод Жиру. Понятное дело, что и в других командах были большие мастера, но тут я мог смотреть на человека каждый день. Это было интересно.
Ехал практически без языка. Английский был на уровне школьной программы. Там мне дали репетитора, но она не говорила по-русски, и я вообще с ней занимался только на предсезонке. В сезоне времени уже не было, и я отправил этого репетитора заниматься с моей женой. Она в итоге теперь прекрасно говорит на английском, а мне разговор в компании за ужином даётся непросто, хотя хоккейный язык понимаю нормально», — цитирует Любимова пресс-служба «Спартака».
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