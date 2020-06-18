Николай Голдобин подписал контракт с ЦСКА на два года
Нападающий Николай Голдобин подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт команды. Соглашение «армейского» клуба с 24-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков. В Американской хоккейной лиге Николай Голдобин отыграл за «Ютику» 51 матч, записав в актив 50 (19+31) баллов при показателе полезности "-3".
В 2015 году Николай в составе молодёжной сборной заработал серебряные награды молодёжного чемпионата мира, записав на свой счёт 5 (2+3) очков.
Форвард Николай Голдобин подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
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