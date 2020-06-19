Вратарь Станислав Галимов может продолжить карьеру в Европе

Российский голкипер Станислав Галимов близок к тому, чтобы продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом сообщает «телеграм»-канал «Хоккей без зрителей».



В прошлом сезоне 32-летний вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург» Мг. В составе челябинской команды он провёл 16 матчей, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 91,5% бросков. За команду из Магнитогорска Станислав сыграл в девяти матча, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 90% бросков.



Галимов является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009 и 2010) в составе «Ак Барса», бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира — 2008, чемпионом России сезона-2014/2015 и участником «Матча звёзд КХЛ» — 2015.