Правительство Канады отменит карантин для команд НХЛ

Федеральное правительство Канады предпримет максимум усилий для возобновления матчей НХЛ на своей территории. Как сообщает PR Peak, издано специальное распоряжение, согласно которому игроки и персонал канадских клубов будут изолированы от общества.
Такой приём будет иметь название «когортный карантин» и позволит избегать командам 14-дневный карантин, обязательный для всех после возвращения в страну из-за границы. Таким образом, канадские команды смогут безболезненно продолжить выступления в плей-офф.
В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.
Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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